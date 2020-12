Muricy Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 13:23

Rio - O ex-treinador e atual comentarista Muricy Ramalho está de saída da Rede Globo. De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, ele irá assumir um cargo no São Paulo, que terá eleições no próximo sábado. O ex-técnico já teria acertado com o candidato Júlio Casares, que deve vencer a eleição.

De acordo com o jornalista, Muricy irá se desligar do Grupo Globo nesta segunda-feira. Desde 2016, ele é comentarista do grupo jornalístico. A passagem do ex-treinador pela emissora foi de muitos elogios pelo comportamento bom do ex-jogador com os seus companheiros de trabalho.

Ex-treinador de Santos, Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Internacional, Muricy tem uma intensa história com o São Paulo. No Tricolor Paulista, ele foi jogador e também treinador, sendo campeão brasileiro em três oportunidades (2006, 2007 e 2008).