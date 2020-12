Flamengo

Afastado do elenco profissional do Flamengo, Lincoln treina com jogadores da base nesta segunda-feira

Atacante "desceu" para treinar na categoria de base após descumprir orientação de reforçar o time Sub-20 na última semana; Pafos, do Chipre, tem acordo com o Rubro-Negro para contratar o jovem

Publicado 07/12/2020 16:59 | Atualizado há 2 horas