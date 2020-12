O volante Ralf é um dos atletas punidos pelo Avaí Leandro Boeira/Avaí/Divulgação

Por MH

Publicado 07/12/2020 18:46

O volante Ralf, ex-Corinthians e atualmente no Avaí, passou por momentos de tensão na saída de uma casa noturna em Santa Catarina. Em um vídeo que rola nas redes sociais, ele e mais três companheiros de time, Airton, Ronaldo e Jonatha, foram agredidos por torcedores. No início da noite desta segunda-feira, a direção do Leão da Ilha anunciou uma punição aos envolvidos.

Apesar de repudiar toda e qualquer cobrança com agressões, o Avaí afirmou que o afastamento dos atletas se deu por conta dos descumprimento das medidas contra a Covid-19. No episódios, além de agressões verbais, o zagueiro Airton recebeu dois socos de um torcedor que usava o uniforme de uma das organizadas do Leão da Ilha.

Todos estão afastados por tempo indeterminado e também receberão como punição uma multa em seus salários.