Diego Maradona morreu aos 60 anos Reprodução do Facebook

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 12:26

Rio - Amigo de Diego Maradona, o italiano Stefano Ceci também foi parceiro do craque em negócios. Em entrevista ao jornal do seu país "La Repubblica", ele revelou que o ídolo argentino havia perdido a motivação para viver nos últimos meses que precederam a sua morte. Segundo ele, a situação piorou ainda mais com a pandemia de Covid-19.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNDO DOS ESPORTES



"Uma coisa posso dizer com certeza. Diego se deixou ir. Faz muito tempo que estava cansado de viver, estava deprimido. A quarentena e todas as restrições da pandemia lhe deram o golpe final. Pode ter havido erros, negligências, mas ele me dizia, ao menos, há um ano: 'Tanito, estou cansado, vou com meu pai e minha mãe. Me falta pouco'", conta Ceci.

"Uma coisa posso dizer com certeza. Diego se deixou ir. Faz muito tempo que estava cansado de viver, estava deprimido. A quarentena e todas as restrições da pandemia lhe deram o golpe final. Pode ter havido erros, negligências, mas ele me dizia, ao menos, há um ano: 'Tanito, estou cansado, vou com meu pai e minha mãe. Me falta pouco'", conta Ceci.

Publicidade



A amizade de Diego com Ceci começou em Nápoles, na Itália, deu origem a um livro e ao nome da filha do italiano, 'Mara Dona'. Segundo o amigo, eles "se drogaram juntos, fizeram juntos a cirurgia de redução de estômago, jogavam futebol e cartas e descansavam após noites de excesso".