Neymar e Mbappé se recusam a jogar após acusação de racismo AFP

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 19:00

Rio - A transmissão da partida entre PSG e do Istanbul Basaksehir, que foi suspensa após o quarto árbitro ser acusado de ofensas racistas e os jogadores das duas equipes abandonarem o campo , flagrou a revolta de Neymar e Mbappé com a situação. Os craques afirmaram que não jogariam com a presença de Sebastian Soltescu, autor das ofensas.

Neymar e Mbappé se recusando a voltar ao campo. pic.twitter.com/FjQSrHM2a4 — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) December 8, 2020 "Não vamos jogar", afirmou Neymar, que foi complementado pelo companheiro francês: "Não vamos jogar com esse cara aqui". O diálogo foi flagrado pelo Esporte Interativo.

De acordo com a Uefa, a partida está suspensa por tempo indeterminado. A entidade chegou a marcar a retomada do jogo para 18h, mas os jogadores do Istanbul Basaksehir se recusaram a voltar.