Jorge Jesus Divulgação/Benfica

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 09:38

Rio - Após o treinador do Benfica, Jorge Jesus, questionar o debate sobre racismo, após a interrupção da partida entre PSG e Istanbul Basaksehir, o apresentador do SporTV, André Rizek detornou o ex-técnico do Flamengo.

"Sim... um grande drama da sociedade. O racismo contra brancos. Como fala merda o Jorge Jesus, hein?!", escreveu André Rizek em sua conta no Twitter.

O português foi perguntado sobre a atitude dos jogadores das duas equipes, que deixaram o campo após uma suposta ofensa racial do quarto árbitro a um funcionário do clube turco.

"Hoje, está muito na moda isso do racismo. Como cidadão, só posso ter uma opinião concreta se souber o que é que se disse naquele momento. Depois, qualquer coisa que se possa dizer contra um negro é sempre sinal de racismo. Podes dizer a mesma coisa contra um branco e já não é sinal de racismo. Está-se a implantar essa onda no mundo e, se calhar, até houve [racismo] em relação às coisas que se disseram contra esse treinador, mas eu não sei”, afirmou.