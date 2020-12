Andrea D’lVal Reprodução

Publicado 09/12/2020 12:26

Rio - O futuro piloto da equipe Haas, Nikita Mazepin, que em 2021 acompanhará Mick Schumacher, filho do ex-piloto Michael Schumacher, como companheiro de equipe na Fórmula 1, causou polêmica nas redes sociais ao postar um vídeo no Instagram.



As imagens mostra ele no banco de passageiro de um carro tentando acariciar os seios de uma garota que está sentada no banco de trás. O vídeo foi registrado pelo próprio Mazepin. A garota, além de colocar a mão na frente, também mostra o dedo do meio para o piloto.

Even more blurred out version because my eyes#F1 #NikitaMazepin #HaasF1 pic.twitter.com/1TAGU2egmI — Mr Matthew F1 | Lance Stroll and Esteban Ocon Simp (@TheMrMatthewF1) December 9, 2020

Após a divulgação, Mazepin, que este ano terminou em quarto lugar na classificação do campeonato de Fórmula 2, recebeu a desaprovação pública de sua equipe, que afirma não aprovar o ocorrido.

"A Haas F1 Team não aprova o comportamento de Nikita Mazepin no vídeo postado recentemente em suas redes sociais. Além disso, o próprio fato de o vídeo ter sido postado nas redes sociais também é repugnante para a Haas F1 Team. O assunto está sendo tratado internamente e nenhum comentário será feito", condenou a equipe.



Nikita Mazepin, por sua vez, também reagiu ao ocorrido, desculpando-se e garantindo que aprenderá com o erro cometido: “Gostaria de me desculpar por minhas ações recentes, tanto em relação ao meu comportamento inadequado quanto em relação à sua publicação nas redes sociais. Lamento ter causado a lógica ofensa e constrangimento para a Haas F1 Team. Como piloto de Fórmula 1, devo exigir mais de mim e estou ciente de que decepcionei muitas pessoas. Prometo que aprenderei com isso", alegou.



Já Andrea D'lVal, a jovem que apareceu e no vídeo, publicou uma explicação do que aconteceu em sua conta oficial do Instagram, informando que foi ela mesma quem publicou o vídeo: "Olá, pessoal. Só quero que vocês saibam que Nikita e eu somos bons amigos há muito tempo e nada daquele vídeo era sério. Nós confiamos um no outro e era uma maneira boba de brincar um com o outro. Postei este vídeo no Instagram dele como uma piada interna. Sinto muito. Quero dar minha palavra de que ele é uma pessoa muito boa e que nunca faria nada para me prejudicar ou humilhar", apontou.

