Robson Oliveira, motorista do volante Fernando Reprodução

Por Lance

Publicado 09/12/2020 10:53

Rio - Detido na Rússia há cerca de um ano e nove meses, o brasileiro Robson Nascimento de Oliveira, de 48 anos, foi condenado pela Justiça russa em pena mínima de três anos após entrar no país com substâncias legais no Brasil e proibidas no Velho Mundo. A decisão, revelada nesta quarta-feira pelo Ge, é comemorada pela defesa do ex-motorista do jogador Fernando. Anteriormente, a promotoria havia enviado um pedido de 12 anos de prisão.