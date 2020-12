PSG e Istanbul Basaksehir AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/12/2020 11:16 | Atualizado 09/12/2020 15:32

Rio - A Uefa anunciou nesta quarta-feira que anulou o cartão vermelho mostrado para o camaronês Pierre Webó, auxiliar técnico do Istanbul Basaksehir, no episódio do suposto caso de racismo envolvendo o romeno Sebastien Coltescu, o quarto árbitro da partida entre o clube turco e o Paris Saint-Germain, na terça, em Paris, pela Liga dos Campeões da Europa.



Desta forma, Webó poderá ficar no banco de reservas no jogo contra o time francês, que foi suspenso na terça-feira e será reiniciado nesta quarta, às 14h55 (de Brasília), a partir do minuto 13, no estádio Parque dos Príncipes.