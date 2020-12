Léo Duarte passa por cirurgia no tendão de aquiles e desfalcará o Milan de 3 a 4 meses Divulgação/Milan AC

Por IG - Esporte

Publicado 09/12/2020 17:46

Segundo o jornal “La Gazzetta dello Sport“, Léo Duarte pode ser negociado pelo Milan na próxima janela de transferências. O zagueiro não conseguiu se adaptar e ter o sucesso esperado no Rossonero e não estaria nos planos de técnico Stefano Pioli. Dessa maneira, a tendência é que ele seja negociado na janela de transferências de janeiro.

Desde que chegou ao futebol italiano, o ex-atleta do Flamengo vem sofrendo com lesões. Consequentemente, com o destaque de outros nomes, como Kjaer, Léo Duarte acabou ficando como uma das últimas opções dentro do plantel. A intenção da diretoria rossonera é recuperar parte dos € 11 milhões (cerca de R$ 46 milhões na cotação da época) que foram pagos ao Rubro-Negro em 2019.

Sem sondagens na Itália, o destino do zagueiro deve ser fora do país. O Milan sabe que por se tratar de um jogador jovem, outras oportunidades no mercado europeu se abrirão para o zagueiro. Com o brasileiro no mercado, o time deve começar a ouvir propostas em breve, assim como ocorreu com Paquetá, que se transferiu para o Lyon. Além dele, Musacchio também deve ser negociado em janeiro.

Desde que chegou no início da temporada passada, em agosto, Léo Duarte atuou em oito jogos e levou dois cartões amarelos.