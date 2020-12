Hamilton foi cirúrgico na etapa final do treino de classificação AFP

Por IG - Esporte

Publicado 09/12/2020 19:37

Rio - SBT e a Disney estão especulando a compra dos direitos de transmissão da Fórmula 1, hoje concedidos para a Globo. A ideia é que as transmissões sejam feitas no próprio SBT durante os dias das corridas e também na ESPN, do grupo Disney.



A Liberty Media, empresa de mídia que cuida da F1, entende que os dois canais teriam uma audiência semelhante a da Globo, que também transmite os treinos e as competições tanto na TV aberta quanto na fechada, no caso do SporTV.

O Brasil é um dos países que mais acompanham a competição e que rende a maior audiência. As emissoras ainda não confirmaram as negociações e nem soltaram notas públicas sobre o possível contrato.