Neymar marca terceiro 'hat-trick' na Liga dos Campeões e se torna o primeiro jogador na história da competição a marcar mais de 20 gols por dois clubes diferentes Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 18:08 | Atualizado 09/12/2020 18:09

Rio - Neymar foi o principal destaque na goleada do PSG por 5 a 1 sobre o Istanbul Basaksehir, da Turquia, que garantiu a liderança do Grupo H. Com três gols marcados, o craque brasileiro assumiu a artilharia da atual edição e se tornou o primeiro jogador a balançar as redes 20 vezes na Liga dos Campeões por dois clubes diferentes.

Publicidade

Com o feito realizado nesta quarta, Neymar marcou seu terceiro 'hat-trick' pela competição mais importante da Europa. Anteriormente, havia marcado três gols pelo Barcelona na goleada sobre o Celtic-ESC, e pelo próprio PSG, na vitória por 6 x 1 sobre o Estrela Vermelha-SER, todos pela fase de grupos. Cristiano Ronaldo e Messi dividem o recorde de ter marcado oito hat-tricks na Liga dos Campeões.

Neymar se isolou ainda mais como o maior artilheiro brasileiro na história da competição, com 41 gols marcados, 11 a mais que Kaká. Com 27 assistências, o camisa 10 do PSG também é líder nessa estatística.

Publicidade

Desde que estreou pela Liga dos Campeões, na temporada 2013-14, Neymar é o quarto jogador que mais balançou as redes (41), atrás de Cristiano Ronaldo (83), Messi e Lewandowski (59 cada).