Neymar marca terceiro 'hat-trick' na Liga dos Campeões e se torna o primeiro jogador na história da competição a marcar mais de 20 gols por dois clubes diferentes Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 18:32

Rio - Após comandar a goleada do Paris Saint-Germain sobre o Istanbul Basaksehir por 5 a 1 nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, Neymar garantiu que não pretende deixar o clube francês. O atacante garantiu estar feliz em Paris.

"Estou muito feliz aqui em Paris. Estou muito feliz no clube, com os meus companheiros. A ideia de ir embora não passa pela minha cabeça. Temos que discutir (renovação), temos um relacionamento muito bom, estou muito feliz no PSG", afirmou à rádio "RMC Sport".

Nasser Al-Khelaifi, também conversou com a rádio e disse que o craque cumprirá seu contrato, que vai até junho de 2022.

"Começamos a conversar com Neymar e Mbappé, as discussões continuarão confidenciais, mas estou muito confiante. Ambos querem ficar conosco", afirmou o mandatário.