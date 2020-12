Deiveson Figueiredo Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 10:30

Rio - Atual campeão peso-mosca do UFC, Deiveson Figueiredo defende o cinturão da categoria pela segunda vez o cinturão da categoria contra o mexicano Brandon Moreno, primeiro do ranking, na luta principal do ‘UFC 256’. Com apenas 21 dias de intervalo desde a última luta, o brasileiro entra para a história como o campeão a retornar mais rápido ao octógono para defender seu título. O evento acontece neste sábado, a partir de 21h40.

Publicidade

Outro recordista em ação é o paulista Charles do ‘Bronx’. Maior finalizador da história do UFC, o brasileiro tem pela frente o americano Tony Ferguson, terceiro no ranking da categoria peso-leve. Também pela divisão dos leves, o brasiliense Renato ‘Moicano’ enfrenta o cazaque Rafael Fiziev, derrotado apenas uma vez na carreira.



Já o amazonense Ronaldo ‘Jacaré’ busca a recuperação após duas derrotas consecutivas diante do americano Kevin Holland, invicto em 2020, com quatro vitórias. Abrindo o card principal, um confronto de gerações na categoria peso-pesado entre o ex-campeão Junior 'Cigano' e o francês Ciryl Gané.

Publicidade

UFC 256

CARD PRELIMINAR:

Publicidade

Peso-pena: Chase Hooper x Peter Barrett

Peso-meio-médio: Li Jingliang x Adversário a ser definido

Peso-pesado: Sergey Spivak x Jared Vanderaa

Peso-pena: Billy Quarantillo x Gavin Tucker

Peso-palha: Tecia Torres x Sam Hughes

Peso-palha: Mackenzie Dern x Virna Jandiroba

Peso-pena: Cub Swanson x Daniel Pineda

CARD PRINCIPAL:

Publicidade

Peso-pesado: Junior Cigano x Ciryl Gané

Peso-médio: Kevin Holland x Ronaldo Jacaré

Peso-leve: Renato Moicano x Rafael Fiziev

Peso-leve: Tony Ferguson x Charles do Bronx

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno