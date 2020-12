Alê Oliveira Reprodução

10/12/2020

Rio - O comentarista Alê Oliveira está respondendo na Justiça por violência doméstica contra sua ex-mulher, Tereza do Santos. Nesta quinta-feira, o portal "UOL" revelou que há seis boletins de ocorrência contra o jornalista, registrados por Tereza entre 2008 e 2020. Os dois se separaram em maio deste ano.

A última ocorrência foi registrada em junho deste ano, na 3ª Delegacia de Defesa da Mulher. Nela, Tereza diz ter sido ameaçada por Alê, que teria afirmado que "não tem nada a perder" e "para (te) botar na cadeia não precisa de muita coisa". Ela também afirma que os dois viveram um relacionamento abusivo.

O portal também teve acesso a um áudio enviado por Alê Oliveira à Thaysa Pinheiro, advogada de Tereza, e à ex-esposa, onde ficam claras ameaças.

"Deixa só eu esclarecer. Eu sou um cara do bem, só que a gente está lutando contra as forças do mal. Você não pense que eu não tenho outros recursos. Eu tenho outros recursos. É que eu não quero usar. Quero continuar no bem. Quem faz o bem, ganha o bem. Você abraçou o mal. Era evidente que você vai ter as suas consequências [sic]. Bacana, legal. Lugar da Tereza você sabe muito bem, como advogada, que é na cadeia. Falsidade ideológica, furto, chantagem, alienação parental, uma série de coisas que ela fez e deveria estar na cadeia. Eu não botei ela na cadeia por causa da [filha de Alê com Tereza]. Porque ela é tão sem escrúpulo que ela fez a cabeça da minha filha contra o próprio pai. O pai que sustenta ela, a mãe e todos os filhos. Há muito tempo. Mas, agora que eu perdi minha filha, eu não não tenho muita coisa a perder. Se você quiser continuar trabalhando para o mal, é uma escolha sua. Não adianta eu falar que você deveria ser do bem. Não tenho como fazer isso. Eu faço isso na minha vida, o Flávio [não identificado] tem na vida dele. Só que a gente tem outros caminhos, sabe? Só que a gente tenta evitá-los. Porque eu sou uma pessoa pública, porque tem a [filha de Alê com Tereza], e eu quero trabalhar. Eu vivo do meu trabalho, não vivo do trabalho dos outros. Ou você se posiciona ou você começa a aconselhar... ou a gente vai ter problemas. Sei que você é muito esperta, muito malandra, a gente sabe tudo isso. Ninguém é idiota. A gente se faz de idiota para tentar levar, né. Ali na maciota e tal. Mas você não é a pessoa mais esperta do mundo. A Tereza também não. A gente tem tudo comprovado. Então, para colocar na cadeia, não precisa de muita coisa. E você sabe disso. Agora, se você não orientar, não alertar, aí é uma falha sua, não minha", disse Alê.

Em uma troca de mensagens entregue à Justiça, Alê aparece fazendo ofensas graves à ex-mulher.

"Vai tirar foto pelada vai, puta burra. Não entende nada que falo ou escrevo. Impossível uma pessoa ser tão jumenta assim. Só pedi a porra do carinho (sic)", disse.

"Covarde. Assuma seus golpes. Tem vergonha de ouvir e não de fazer (...) E reza todos os dias para eu ter saúde para te sustentar hein. Você continua dependendo de mim até para limpar a bunda. Que vergonha", completou.

Em uma troca de e-mails e depoimento à polícia, Oliveira criticou Tereza por postar fotos "sexualizadas" nas redes sociais. Ele questionou se ela fazia isso para "chamar atenção de seus homens" e afirmou que ela "não tem vocação para ser mãe.

Por conta das acusações. Tereza conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido. No entanto, ao ser procurada, não quis comentar o caso. Já Alê, em comunicado, diz que jamais agrediu fisicamente a ex-mulher e fala em "excessos de ambas as partes" e "ofensas mútuas".