Rio - O jogador Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados, nesta quinta-feira, pela Corte de Apelação de Milão, que é considerada a segunda instância da Justiça italiana, pelo crime de violência sexual de grupo. A dupla continua condenada a nove anos de prisão.

No entanto, o caso ainda não teve um desfecho. Os advogados de Robinho e Falco irão recorrer à Corte de Cassação, que é equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil. Somente após a decisão do tribunal eles poderão ser considerados culpados pelo crime.

Robinho e seu amigo são acusados de abusar sexualmente de uma mulher albanesa na boate Sio Café, em Milão, em janeiro de 2013, quando o atacante atuava pelo Milan. Em depoimento, vítima afirmou que estava "completamente bêbada" quando teve relações sexuais, sem consentimento, com a dupla.

Robinho chegou a ser contratado pelo Santos em outubro. No entanto, após a divulgação de diálogos que embasavam a condenação em primeira instância e a enorme repercussão do caso, clube e jogador decidiram suspender o contrato.