"Tropa do Bruxo' novo projeto de Ronaldinho Gaúcho Reprodução

Por O Dia

Depois de uma brilhante carreira como jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho está prestes a embarcar em um novo "rolê aleatório". O ex-craque vai investir no mundo da música e abriu uma gravadora e um estúdio em Belo Horizonte. As informações são do site "UOL". No último mês, R10 gravou seu primeiro 'trap' da "Tropa do Bruxo" em parceria com o coletivo paulista Recayd Mob e o rapper mineiro Djonga.

Conhecido como "bruxo" pelos fãs, Ronaldinho aproveitou do apelido para batizar o projeto que ainda está no começo e mesmo assim já tem mais de 38 mil seguidores em sua página no instagram e algumas fotos.

Apesar disso, não é a primeira vez que o ex-jogador aparece no mundo da música, tendo lançado alguns hits como: "Vamos Beber" em parceria com Dennis DJ e a dupla João Lucas e Marcelo, "Solteiro De Novo" com o cantor Wesley Safadão e até uma música com Jorge Vercilo, batizada de "Garra".

Confira algumas fotos do projeto:

