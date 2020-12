O círculo central do campo do Argentino Juniors tem o rosto de Maradona Santiago López/Divulgação/Argentinos Juniors

Por MH

Primeiro clube profissional de Maradona, o Argentino Juniors, onde o ex-camisa 10 fez sua estreia poucos dias antes de completar 16 anos, divulgou nesta quinta-feira uma imagem aérea do círculo central do seu campo. Nele, há o rosto pintado do ídolo, que faleceu no último dia 25 de novembro, aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

#AAAJ El santuario en memoria a Diego Armando Maradona, fue trasladado del exterior del estadio a un sector especial en el interior del mismo. ¡Conocé los días y horarios para visitarlo!



https://t.co/F7xW5Pt2xQ#DiegoEterno pic.twitter.com/07E3Vs3xcd — Argentinos Juniors (desde) (@AAAJoficial) December 10, 2020

Publicidade

Além dessa homenagem, o clube anunciou ainda a construção de um pequeno museu com relíquias do 'Pibe' doadas pelos fãs. Antes, os objetos eram amontoados do lado de fora do estádio.

Maradona jogou por cinco anos no Argentinos Juniors, até se transferir para o Boca Juniors, em 1981. El Pibe marcou 116 gols em 166 partidas em seu primeiro time. Não chegou a conquistar títulos com o Argentinos Juniors, mas se destacou sendo artilheiro do Campeonato Argentino em cinco edições consecutivas (Metropolitano-1978, Nacional-1979, Metropolitano-1979, Nacional-1980 e Metropolitano-1980).