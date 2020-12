Bola em homenagem a Maradona Reprodução/ TyC Sports

Por Lance

Publicado 11/12/2020 10:23

Rio - Com um emocionante vídeo, o canal argentino TyC Sports prestou mais uma homenagem a Diego Armando Maradona. Na peça divulgada nesta sexta-feira, o ídolo argentino, que morreu no dia 25 de novembro, recebe um último adeus de uma das suas maiores companheiras nos 60 anos de vida: a bola de futebol. Veja no vídeo abaixo.

) pic.twitter.com/1HNBxdLtkI — TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2020



Desde as vielas da Villa Fiorito, bairro humilde onde o ex-jogador nasceu e cresceu, passando pela La Bombonera, pelas ruas Nápoles até o Estádio Azteca, no México, a bola percorre vários caminhos importantes da vida de Maradona. Em todos eles, uma série de homenagens feitas pelos torcedores nas últimas semanas também são exibidas. Desde as vielas da Villa Fiorito, bairro humilde onde o ex-jogador nasceu e cresceu, passando pela La Bombonera, pelas ruas Nápoles até o Estádio Azteca, no México, a bola percorre vários caminhos importantes da vida de Maradona. Em todos eles, uma série de homenagens feitas pelos torcedores nas últimas semanas também são exibidas.

Publicidade

No vídeo, a bola representada é um exemplar da Azteca, usada na Copa do Mundo de 1986, na qual Maradona comandou a Argentina ao título. A trilha sonora fica por conta da música "Vine Hasta Aquí", da banda Los Piojos, que tem várias canções em homenagem ao ídolo argentino. Ao fim da peça, a bola manda sua mensagem final: "Obrigada por jogar comigo".