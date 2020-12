Galvão Bueno Reprodução

Rio - Um dos maiores narradores da TV brasileira de todos os tempos, Galvão Bueno já emocionou milhões de pessoas ao longo de sua carreira. No entanto, chegou a hora de descobrir como o próprio narrador reage ao rever momentos históricos do esporte sendo contada por sua voz. É o que mostra o novo quadro 'Fala, Galvão', que estreia no 'Esporte Espetacular' deste domingo.

Estreando o quadro, Galvão vai reagir a transmissão do Grande Prêmio do Brasil de 1983, depois que Nelson Piquet foi o mais rápido. O GP do Canadá de 2007, quando o inglês Lewis Hamilton venceu a primeira corrida na Fórmula 1. O narrador também vai relembrar a conquista do tricampeonato mundial de Ayrton Senna, em Suzuka, no Japão, e o primeiro triunfo em Interlagos.



Galvão também relembra os bastidores das narrações históricas. Como uma conversa com o piloto Rubens Barrichello sobre sua ultrapassagem sobre o alemão Michael Schumacher, na Hungria, em 2010.

"Tempos depois Rubinho me disse: ‘Poderia ter muro, tocar roda, acontecer o que quisesse, eu finquei o pé mesmo e não iria aliviar. Se batesse no muro, bateriam os dois’. Ali foi o título do Rubinho em cima do Schumacher", diz Galvão.