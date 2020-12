Fox Sports Divulgação

Por Lance

Publicado 11/12/2020 11:50 | Atualizado 11/12/2020 11:51

Rio - O repórter Leandro Quesada e os narradores Marco de Vargas e Eder Reis estão revoltados com a decisão da Disney de demiti-los do Fox Sports. Todos eles tinham contratos com a empresa até 2022, que foram rescindidos sem o pagamento da multa. As informações são do site "UOL".

Publicidade

A Disney e os profissionais divergem sobre a obrigatoriedade do pagamento da multa e o impasse deve ir à justiça. A reportagem ainda afirma que, segundo amigos próximos deles, o clima é de revolta.



Usando como base um exemplo de contrato de um dos envolvidos, empresa enxerga a cláusula 8.4, que diz que um contrato pode ser rescindido antecipadamente: "a qualquer tempo e sem motivo justificado, mediando comunicação à Contratada com, no mínimo, 30 dias de antecedência, devendo a Fox pagar única e exclusivamente os valores relativos aos Serviços efetivamente prestados pela Contratada até a data da rescisão".

Publicidade

Já os profissionais enxergam na cláusula 9 uma abertura para pedir uma maior indenização: "na hipótese de inadimplemento de qualquer cláusula deste Contrato, e caso não seja prevista uma multa específica, por violação, estabelecem as partes que a multa poderá chegar até 20% do Preço, atribuída a exclusivo critério da parte prejudicada, sem prejuízo de apuração pelas perdas e danos sofridos".

A empresa americana segue uma reestruturação nos canais ESPN e Fox Sports. Procurada pelo LANCE!, a Disney emitiu um comunicado exclusivo e afirmou que passa por um processo de transformação interno, e a reformulação de seu quadro de funcionários faz parte do planejamento.

Publicidade

"Nosso pilar de esportes está passando por um processo de transformação para oferecer um conteúdo ainda mais variado e qualificado para a audiência do Brasil. A reformulação faz parte do planejamento da Companhia que seguirá investindo em sua programação esportiva, contando com um extenso portfólio de direitos, além de uma equipe de jornalismo referência junto aos fãs de esportes", diz a nota.