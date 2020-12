Joel Santana Divulgação: Daniel Janssens/ Palmer Assessoria de Comunicação

Por Pedro Logato

Publicado 13/12/2020 08:00

Rio - Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 20h30, em São Januário, em um clássico bastante importante para os dois treinadores dos clubes, que vivem momentos bem distintos na temporada. De um lado o ameaçado Sá Pinto e do outro Marcão, que faz a sua reestreia pelo Fluminense. Supercampeão nos dois clubes, Joel Santana contou em conversa com o Jornal O Dia que acredita que as diferentes colocações dos dois clubes na tabela do Brasileiro passam bastante pela escolha que eles fizeram para o comando técnico.

Publicidade

"O Vasco errou ao demitir o Ramon, escolheu alguém que não conhece o clube, enquanto o Fluminense perdeu o seu técnico, que fazia um bom trabalho, e acertou na escolha", disse Joel. Na opinião do Papai, Sá Pinto não deverá permanecer muito tempo no comando do Cruzmaltino.



"Ele nunca trabalhou no Brasil, o Vasco em uma dificuldade muito grande. Eu critiquei a saída do Ramón desde que aconteceu e a equipe caiu. Ele conhecia o plantel, conhecia o Vasco. Agora vai reclamar, que está sofrendo. Quando o português entender o que é o Vasco, provavelmente não vai estar mais no cargo. Sem dúvidas, não vai resolver o problema", afirmou.

Publicidade

Já Marcão assumiu o Fluminense pela segunda vez de forma efetivada. No ano passado, o técnico comandou a equipe em boa parte do segundo turno do Brasileiro e teve bom aproveitamento. Neste ano, o ex-jogador será o substituto de Odair Hellmann. Na opinião de Joel, Marcão, que foi comandado pelo Papai em 2003, merece a oportunidade no clube das Laranjeiras.

"Acho que o Fluminense acertou na escolha que fez. O trabalho estava sendo bem feito e diferente do Vasco colocou um profissional que está bastante ambientado com o clube. Marcão é um profissional experiente, conhece bem o Fluminense e já merece essa oportunidade sim", afirmou.

Publicidade

O clássico entre Vasco e Fluminense, em São Januário, será novamente sem a presença de torcedores por conta da pandemia de Covid-19. Na opinião de Joel Santana, esse fato acaba fazendo com que os duelos entre grandes clubes acabem perdendo a graça.

Afastado de um gigante do futebol carioca desde 2014, quando comandou o Vasco, Joel Santana afirmou que tem sido lembrado por torcedores. Ele se disse feliz pelo reconhecimento e afirmou que não descarta exercer alguma função novamente no futebol.

Publicidade

"Sinto saudades de não estar participando do esporte diretamente e inclusive muitas pessoas tem me escrito pedindo meu retorno nesse momento delicado para alguns times cariocas. Eu voltaria sim com uma função dentro do clube que fosse para colaborar", disse Joel.

Aos 71 anos, Joel Santana tem desempenhado uma função bastante diferente recentemente. O Natalino tem se dedicado ao seu canal no YouTube, que conta com mais de 27 mil inscritos.

Publicidade

"O Meu Canal (inclusive convido a vc que ainda não se inscreveu a fazer isso já - CanalDoJoel no YouTube) onde eu e minha amiga Adry Santos que é muito competente e divertida tem me ajudado a me reinventar dentro do atual cenário que vivemos, me emociono bastante ao relembrar minhas histórias! Confere lá e deixe seus comentários! Vem Com A Gente!", finalizou.

Vasco e Fluminense se enfrentam em São Januário

Publicidade

No clássico que será disputado em São Januário, o Vasco deverá ter alguns retornos importantes para a partida. A equipe da casa deve ser escalada com: Fernando Miguel; Léo Matos, Leandro Castan, Miranda, Marcelo Alves e Neto Borges; Léo Gil, Andrey e Benítez; Cano e Talles Magno. Já Marcão em sua estreia deve escalar a equipe tricolor com: Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Igor Julião, Luccas Claro, Nino e Danilo Barcelos; Hudson, Yuri, Martinelli e Nenê; Marcos Paulo e Wellington Silva.

Publicidade