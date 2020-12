O narrador Gustavo Villani, da Globo fotos João Miguel Junior/TV Globo e reprodução

Publicado 11/12/2020 12:43

Rio - Gustavo Villani está de volta às transmissões do Grupo Globo. Após contrair a Covid-19 e passar alguns dias em isolamento, o narrador foi escalado para dois jogos neste fim de semana: Internacional x Botafogo, no sábado, e Vasco x Fluminense, no domingo, ambos pelo Premiere.

Recentemente, Villani falou sobre a doença em seu Instagram. Ele disse que teve "muita sorte", já que descobriu que contraiu a Covid-19 graças a um exame de precaução e ficou totalmente assintomático.

Além de Villani, Luiz Carlos Jr. e Eduardo Moreno também estão com a Covid-19 e não foram liberados para retornar. Galvão Bueno, Milton Leite e Jota Junior, por serem do grupo de risco, seguem afastados, o que faz a equipe de narradores dol canal ficar desfalcada.