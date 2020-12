Neymar FRANCK FIFE / AFP

Rio - O atacante Neymar não concordou com o fato de ter ficado de fora da lista de finalistas do prêmio The Best, divulgados nesta sexta-feira. Nas redes sociais, o craque ironizou sua ausência, dando a entender que "jogou tênis" durante a temporada. Como não deu certo, ele disse que irá "se aventurar no basquete".

Principal responsável por levar o PSG ao vice-campeonato da Liga dos Campeões, Neymar estava entre os 11 nomes iniciais indicados pela Fifa. No entanto, na votação final, entre capitães e treinadores das seleções nacionais, jornalistas dos países afiliados à Fifa e o público (via internet), Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandovski foram os três escolhidos.