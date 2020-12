Robinho: vínculo suspenso Divulgação

Rio - O comentarista Grafite lamentou a condenação de Robinho, em segunda instância, por estupro coletivo na Itália. Durante o "Troca de Passes" desta quinta-feira, o ex-jogador lamentou a situação e se disse fã do futebol do atacante.

“Joguei com o Robinho uma Copa do Mundo. Sempre admirei pelo futebol. E, no fundo, no fundo, eu queria que tudo fosse um grande mal-entendido e que o Robinho não fosse culpado. Esse é meu sentimento. Mas hoje ele é condenado, infelizmente (…) Lamento muito pelo que a família dele deve estar passando, e pelo fato de ele ter sido meu colega, eu gostaria que fosse um grande mal-entendido pela admiração que tenho pelo futebol de Robinho. Queria que ele fosse inocente até pelo que ele já representou no futebol brasileiro. Mas errou, e tem que ser punido”, disse Grafite.

“O Robinho é uma referência no futebol brasileiro, mas se ele está condenado, se é provado que ele cometeu esse crime, ele tem que pagar como qualquer outro cidadão”, finalizou.