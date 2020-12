Matheus Monteiro Divulgação

Rio - O atacante Matheus Monteiro, que atuava na base do Internacional, teve seu celular apreendido pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O aparelho deverá passar por perícia para encontrar possíveis vítimas do ato ou pistas que levem até elas. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "UOL".

No início do mês, o jogador de 20 anos apareceu em um vídeo dando a entender que dopou e abusou de uma mulher durante uma festa. A filmagem foi feita e postada nas redes por seu então colega de clube, Luiz Vinícius, e logo viralizou. Diante da repercussão negativa do episódio, o Inter decidiu rescindir o vínculo com os dois atletas.

Apesar da repercussão, até o momento, nenhuma mulher se apresentou para fazer queixa contra o atleta. Segundo a Delegada de Polícia substituta Cristiane Ramos, responsável pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Porto Alegre, até o momento, cerca de dez testemunhas foram ouvidas, entre elas os dois jogadores.

