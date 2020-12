O zagueiro brasileiro assinou contrato de um ano com os ingleses Divulgação / Chelsea FC

Rio - Thiago Silva, zagueiro do Chelsea, contou em entrevista ao "Canal Footbal Club", como foi sua saída do PSG ao fim da última temporada. Na visão do brasileiro, houve hipocrisia da equipe parisiense ao tentar manter ele na equipe, após a derrota na final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique.

"Leonardo me chamou, disse que eu não era parte do projeto do clube e falou que eu poderia ir. Depois da final da Champions, me perguntou se eu havia firmado por um outro time. Eu disse que não, mas que havia dado minha palavra ao Chelsea. Não se pode mudar de opinião assim e creio que fizeram isso porque mostrei minha qualidade. O que me entristece é que estive lá por oito anos e fui julgado pelos últimos três jogos. Tudo o que fiz antes não importava.", disse o defensor de 36 anos.



Na sua primeira temporada pelo Chelsea e na Liga Inglesa, Thiago Silva vem sendo um dos destaques no setor defensivo do clube. Já são 13 partidas vestindo a camisa dos Blues e um gol marcado. O brasileiro diz estar feliz defendendo o clube.