Mercedes' British driver Lewis Hamilton lifts the winner's trophy on the podium after the Bahrain Formula One Grand Prix at the Bahrain International Circuit in the city of Sakhir on November 29, 2020. - Lewis Hamilton powered to victory at the Bahrain Grand Prix on Sunday in a race overshadowed by a horrific crash for French driver Romain Grosjean. (Photo by Bryn Lennon / POOL / AFP) AFP

Por Daniel Batista

A temporada da Fórmula 1 chegou ao fim no último domingo, mas as negociações para a transmissão da categoria na TV continuam agitadas. Tudo caminhava para que uma parceria entre SBT e Disney pudesse assumir o controle das exibições da F-1, mas as conversas travaram e a Globo volta a se animar com a possibilidade de permanecer com os direitos da principal categoria de automobilismo mundial.

O SBT e a Disney conversam há algumas semanas para selar a parceria. Os canais assumiriam a transmissão. A ideia seria que o SBT passasse a corrida na TV aberta e os canais Disney (ESPN e Fox Sports) ficariam com os treinos e reprise das provas, em horários alternativos. Mas a empresa americana decidiu recuar após longa análise mercadológica. O acordo ainda não está totalmente desfeito, mas as chances de acordo foram reduzidas.



A visão da Disney é que não seria rentável investir na Fórmula 1 neste momento, em que o mundo tenta se reerguer economicamente, em razão do novo coronavírus. O retorno de patrocinadores e audiência não seriam suficientes para a transmissão gerar lucro. A emissora de Silvio Santos descarta a possibilidade de fazer uma proposta sozinha, também pela questão financeira. O recuo da Disney pegou o SBT de surpresa. A emissora até analisava o mercado em busca de comentaristas para a F-1. O narrador seria Téo José.



A Liberty Media, grupo proprietário da Fórmula 1, deixou claro aos interessados que por menos de US$ 22 milhões (cerca de R$ 112 milhões) nem se sentaria para conversar. Mas as desistências e a dificuldade de acerto fizeram com que a empresa já aceitasse reduzir valores. A Band e a TV Cultura chegaram a demonstrar interesse, mas também saíram da briga em razão das altas cifras



A transmissão da Fórmula 1 para o Brasil parece estar mais complicada que o esperado. Em setembro, o consórcio Rio Motorsports comprou os direitos e o objetivo era revender para alguma emissora. Mas em novembro, o acordo foi desfeito. Neste momento, a temporada de 2021 da F-1 não terá transmissão no Brasil, embora o GP de São Paulo tenha sido confirmado para os próximos cinco anos.



GLOBO VAI TRANSMITIR A FÓRMULA 1 EM 2021?

Em agosto, a emissora carioca informou que não renovaria o contrato com a Liberty Media. O motivo principal seria a situação financeira. A Globo, assim como a maioria das empresas pelo mundo, teve uma queda brusca de receitas e analisou que seria pesado manter a prova em sua grade de programação. Mas a falta de opção pode fazer com que a emissora continue como detentora dos direitos da F-1.



A Globo conversa com a Liberty Media há alguns meses, mas deixa claro que os valores para um acerto seriam menores do que eram pagos anteriormente. O acordo poderia ser fechado entre US$ 18 milhões (R$ 91,7 milhões) e US$ 20 milhões (R$ 101, 9 milhões). Como os possíveis concorrentes também não conseguem oferecer ofertas melhores, neste momento a Globo é quem aparece como favorita para assinar.



A diferença de valores parece ser pequena entre o que quer a Liberty Media e o que oferece a Globo. Algo em torno de R$ 10 milhões. Neste pacote não está incluso o valor gasto para viagens, equipamentos e transmissão das corridas, sejam elas no SporTV ou na Globo