Rubens Barrichello Divulgação

Por LANCE!

Publicado 16/12/2020 14:15

Vice-campeão mundial da Fórmula 1 em 2002 e 2004, Rubens Barrichello foi um dos grandes pilotos da categoria entre os 18 anos que disputou as corridas nas pistas. Contudo, a piada com sua lentidão e suas segundas colocações viraram uma marca dos torcedores brasileiros. Nesta quarta-feira, via Instagram, Rubinho, que mora nos Estados Unidos, disparou contra os críticos.

Em um story na rede social, o ex-piloto da F1 compartilhou uma frase com o meme que dizia que Rubinho, por residir nos EUA, seria um dos primeiros brasileiros a receber a vacina contra a Covid-19. O brasileiro então rebateu este tipo de "brincadeira", a qual ele já assumiu não gostar.

Publicidade

"Fim de uma era de piadas", escreveu.

O recordista de GPs, com mais de 320 largadas na história, é um dos maiores pilotos da categoria. Rubinho ainda fez uma denúncia em sua conta. Ele denunciou que criminosos estariam ligando para seus familiares se passando por ele pedindo ajuda após um golpe, o que ele afirmou não ser verdade.

Publicidade

Aos 48 anos, Rubinho namora a jornalista Paloma Tocci, de 38 anos. Atualmente, ele corre na Stock Car.

VACINAÇÃO ANIMADORA

Publicidade

Nos Estados unidos, duas vacinas em primeiro lote já estão sendo distribuídas e utilizadas. Conteúdos das farmacêuticas Pfizer e BioNTech foram autorizadas pelos órgãos locais e estão sendo usados para diminuir a mortalidade do coronavírus.

Segundo dados oficias, os EUA já perderam mais de 303 mil pessoas para a doença. Ao redor do mundo, cerca de 1,6 milhão de cidadãos morreram por conta da Covid-19.