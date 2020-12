Jorge Nicola Reprodução

Rio - Além de grande parte da torcida do Flamengo, o comentarista Jorge Nicola é mais dos "viúvos" de Jorge Jesus. Após a saída do treinador português em julho deste ano, o jornalista diz estar com o "coraçãozinho vazio". Mas, esse vácuo vem sendo preenchido por outro português: Abel Ferreira, treinador do Palmeiras.

Para Nicola, o "filme" de Jesus vem se repetindo com Abel, que levou o time a classificação para a semifinal da Copa Libertadores após vencer por 3 x 0 o Libertad, do Paraguai. O time paulista agora espera o duelo entre River Plate e Nacional (URU) para conhecer seu adversário. A vantagem está com os argentinos, que venceram o primeiro confronto por 2 x 0.

"Durante vários programas eu admiti a minha 'viuvisse' em relação ao JJ. Estava muito tristinho. A saída do Jorge Jesus, o cara que revolucionou o futebol brasileiro, me fez assistir a um dos times mais bonitos desde que me conheço por gente... Mas esse coraçãozinho vazio está sendo ocupado por outro português. Como trabalha bem o Abel Ferreira", falou Nicola no "Bate-Bola Debate" de hoje.

"Já? Você é fácil, hein?", brincou Bruno Vicari, apresentador do programa.

"Reconheço, estou num momento de carência. (...) Cara, como me convenceu até aqui. O Abel Ferreira e o JJ assumiram times muito criticados, em meio à temporada, que são reconhecidamente bons, mas que jogavam menos que podiam, e, em pouco tempo, levaram seus times longe na Libertadores da América. O filme, aos pouquinhos, vai se repetindo, mas com um personagem diferente, português, em outro clube. Será que não está pintando um Abel Ferreira versão Jorge Jesus 2020?", completou.