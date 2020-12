Jerry Bengtson jogou de máscara e chamou a atenção Reprodução

Por MH

Publicado 16/12/2020 15:58

O hondurenho Jerry Bengtson, que em 2014 participou da Copa do Mundo do Brasil, chamou a atenção ao entrar em campo para jogar de máscara. O fato aconteceu durante a partida entre o Olimpia, sua equipe, e o Montreal Impact, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Concacaf, na última terça-feira. O jogador é um dos muitos preocupados com o crescente número de atletas de futebol infectados com a Covid-19.

O protocolo de segurança desenvolvido pelas competições exige que os atletas usem a máscara em todos os momentos e áreas do estádio, menos quando estiverem atuando. Bengtson, no entanto, vem utilizando a máscara desde a retomada do esporte em Honduras, no fim de setembro.