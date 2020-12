Esporte

Frente Nacional Antirracista se reúne na CBF e apresenta projetos para o futebol

Durante a reunião com Caboclo foram apresentadas ideias de ações para o combate do racismo no futebol como campanhas publicitárias, ações afirmativas para a inclusão de negros no mercado de trabalho do futebol e projetos de formação antirracista, entre outras medidas

Publicado há 1 hora