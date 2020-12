Cristiano Ronaldo Filippo MONTEFORTE / AFP

Publicado 16/12/2020 16:52

Rio - A Juventus empatou por 1 a 1 com a Atalanta nesta quarta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe comandada por Pirlo saiu na frente com o belo gol de Chiesa, no primeiro tempo, mas Freuler igualou na etapa final. Em tarde pouco inspirada, Cristiano Ronaldo perdeu pênalti e não conseguiu evitar o empate da Velha Senhora.

Apesar do tropeço, a Juventus continuou invicta no Campeonato Italiano e encostou no líder Milan, que possui 27 pontos e tem um jogo a menos que a equipe de Turim. O próximo compromisso da Velha Senhora será no próximo sábado, às 16h45 (de Brasília), quando visita o Parma, no Estádio Ennio Tardini.