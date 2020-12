Firmino celebra o gol da vitória PETER POWELL / POOL / AFP

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 19:11 | Atualizado 16/12/2020 19:11

Rio - Liverpool é o novo líder do Campeonato Inglês. Com gol do brasileiro Roberto Firmino nos acréscimos, os Reds garantiram a vitória sobre o Tottenham por 2 a 1, em jogo válido pela 13ª rodada da competição.

Com o resultado, a equipe comandada por Jürgen Klopp chega aos 29 pontos e assume a ponta da tabela, com três pontos de vantagem sobre o Tottenham, que está na segunda posição.



O próximo compromisso do Liverpool será no próximo sábado, às 9h30 (de Brasília), quando os Reds visitam o Crystal Palace na abertura da 14ª rodada do Campeonato Inglês. Já o Tottenham, recebe o Leicester no domingo, às 11h15.