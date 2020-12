Rossi faz gesto obsceno para adversários Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 21:04

Rio - O atacante Rossi foi expulso durante a partida entre Bahia e Defensa y Justicia, na Argentina, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogador recebeu o cartão vermelho após o VAR flagrá-lo fazendo um gesto obsceno em direção ao banco da equipe argentina.

Rossi, atacante do Bahia, foi expulso após este gesto obsceno... #SulAmericana pic.twitter.com/evTcqFHXtS — Goleada Info (de ) (@goleada_info) December 16, 2020 Assista:

Publicidade

O Defensa y Justicia venceu a partida por 1 a 0, com um gol aos 41 do segundo tempo. Como já tinha vencido o jogo de ida na Fonte Nova por 1 a 0, ficou com a classificação.