Marinho marcou o segundo gol do Peixe na partida Divulgação

Por Lance

Publicado 16/12/2020 22:03

Rio - O Santos está classificado para as semifinais da Copa Libertadores da América. Com propriedade, o Peixe goleou o Grêmio por 4 a 1 nesta quarta-feira (16), no confronto de volta das quartas de final da competição sul-americana, na Vila Belmiro. O Peixe irá enfrentar Boca Juniors ou Racing.

Logo aos 11 segundo de partida, o Alvinegro saiu na frente, indo para o vestiário com a vitória por 2 a 0. No segundo tempo, o Santos marcou o terceiro, viu os gremistas descontarem, mas logo depois anotou o quarto. Kaio Jorge, duas vezes, Marinho e Laércio balançaram as redes pelo Peixe, sendo Thaciano, ex-Santos, autor do único gol do Imortal.