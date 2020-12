Renato Gaúcho Rodrigo Rodrigues / Grêmio

Publicado 17/12/2020 15:20

Rio - Após a eliminação do Grêmio para o Santos na Libertadores, o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira fez muitas críticas ao treinador Renato Gaúcho. Na opinião do jornalista, o ídolo do Tricolor Gaúcho vem se equivocando em declarações recentes sobre o futebol brasileiro.

"O Renato continua vivendo na 'Portaluppilândia', um mundo de fantasia. A entrevista dele após a derrota do Grêmio não tem nexo. Grande parte da torcida do Grêmio o reverencia incondicionalmente. Eles vão continuar na ' Portaluppilândia", afirmou.

Nas última semanas, o treinador vem afirmando que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil e mesmo após a eliminação com goleada, Renato Gaúcho minimizou o resultado e afirmou que o Tricolor costuma chegar longe em todas as competições em todas as temporadas.



Na opinião de Mauro Cezar Pereira, a diretoria do Grêmio deveria repensar a manutenção de Renato Gaúcho no comando da equipe e separar o trabalho técnico da sua longa história de títulos no clube gaúcho.

"Os torcedores que tiverem a capacidade de separar a idolatria do Renato do trabalho atual e das derrotas acachapantes estão muito incomodados. E é o momento de a diretoria do Grêmio questionar. 5 a 0 ano passado, 4 a 1 esse ano", finalizou.