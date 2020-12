Olimpíadas de Tóquio, que seriam em 2020, foram adiadas com a pandemia, assim como as Paralimpíadas AFP

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 12:37

Rio - O CAS (Tribunal Arbitral do Esporte) decidiu banir a Rússia por dois anos de competições esportivas por conta do escândalo de doping envolvendo seus atletas. Com isso, o país não poderá participar das Olimpíadas de Tóquio, em 2021, e nem da Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Publicidade

"O painel do CAS determinou por unanimidade que a RUSADA (Agência de Antidoping da Rússia) não está em conformidade com o Código Anti-Doping Mundial (WADC) em conexão com sua falha em obter a entrega dos dados subjacentes para a WADA. Como consequência, o painel emitiu uma série de ordens que entram em vigor em 17 de dezembro de 2020 por um período de dois anos, ou seja, até 16 de dezembro de 2022", disse o tribunal.

Inicialmente, a punição havia sido de quatro anos, mas os russos conseguiram reduzir a pena para dois. Os atletas até poderão participar de competições internacionais neste período, mas como "atleta neutro", ou seja, sem carregar a bandeira do país.