Publicado 17/12/2020 17:59

Rio - Neymar foi o escolhido de Lionel Messi como melhor jogador do mundo em 2020 no prêmio The Best, da Fifa. Além do brasileiro, Mbappé e Lewandovski foram os outros dois a contarem com o voto do craque argentino.

Thiago Silva, capitão da seleção brasileira, teve o voto exatamente igual ao de Messi. Já Tite, optou por Neymar, Lewandovski e Kevin De Bruyne.

Apesar de ser o favorito de Messi, Neymar não ficou nem entre os três finalistas. O prêmio deste ano foi disputado por Cristiano Ronaldo, Lewandovski e próprio Messi, e terminou com a vitória do polonês.