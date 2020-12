Mano Menezes Marcelo Goncalves/Parceiro/Agencia O Dia

Rio - O técnico Mano Menezes se manifestou de maneira oficial após ser demitido do cargo de treinador do Bahia, neste domingo, depois de perder para o Flamengo por 4 a 3. O técnico comentou a acusação de Gerson, do Rubro-Negro, contra Ramirez, do Tricolor, de injúria racial.

"Sobre o jogo de hoje: Mano condena qualquer ato racismo e reitera que a violência contra quem comete não é caminho para solucionar a questão. E apoia qualquer avaliação e julgamento justo para que o futebol seja sempre referência positiva na nossa sociedade. Crescemos juntos.", soltou a assessoria de Mano no perfil oficial do treinador.

A respeito da saída do Bahia, Mano Menezes disse que a despedida foi em comum acordo com a diretoria do Tricolor Baiano.

"Foi o entendimento dos dois lados, compreendendo em conjunto que era hora de interromper os trabalhos."