Winner Mercedes' British driver Lewis Hamilton (C) celebrates with the trophy on the podium after the Turkish Formula One Grand Prix at the Intercity Istanbul Park circuit in Istanbul on November 15, 2020. (Photo by OZAN KOSE / POOL / AFP) AFP

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 10:45 | Atualizado 21/12/2020 10:45

Rio - Lewis Hamilton foi escolhido pela BBC, no último domingo, como o esportista do ano, pela segunda vez. O heptacampeão da Fórmula 1recebeu o prêmio em votação popular. Hamilton também recebeu a premiação em 2014, quando conquistou o bicampeonato.

"Só quero dar os parabéns a todos os incríveis indicados, porque estou muito orgulhoso do que eles conquistaram neste ano e realmente quero agradecer a todos que se chamaram e votaram em mim. Eu realmente não esperava por isso sabendo que há tantos grandes candidatos. Mas acho que somos todos vencedores e quero muito enviar um Feliz Natal a todos. Eu sei que tem sido um ano incomum, mas para todos os trabalhadores da linha de frente e todas as crianças ao redor do mundo: por favor, tentem e sejam positivos, durante este período difícil. Estou enviando positividade a todos e, novamente, obrigado do fundo do meu coração", disse Hamilton, em vídeo gravado.



Nesta temporada da F-1, Hamilton quebrou alguns recordes e chegou em marcas impressionantes. O piloto britânico bateu o recorde de 95 vitórias na Fórmula 1, além de 98 poles. Ele também igualou a marca de Michael Schumacher ao conquistar seu sétimo título da competição.