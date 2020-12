Richarlyson acertou com o América-RJ Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 13:15

Rio - Com passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, o meia Richarlyson, de 37 anos acertou com o América-RJ. O jogador assinou com o Mecão para a disputa da seletiva do Campeonato Carioca de 2021. Richarlyson já vestiu a camisa de equipes como: São Paulo, Atlético-MG, Fortaleza, Vitória, Chapecoense, Santo André, Guarani e RB Salzburg.