Maradona em ação pela Argentina na Copa do Mundo de 1986, no México Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 17:11

Rio - Grandes nomes do futebol mundial sempre foram bastante assediados no Brasil e no mundo afora. No entanto, em um vídeo inédito compartilhado no Twitter, Diego Armando Maradona aparece andando tranquilamente por Manhattan, em Nova York. Durante o passeio, apenas um homem pediu autógrafo ao craque argentino.

Publicidade

"wonderful man with curly hair walks through manhattan eighties streets"



Hoy, uno de mis favoritos. ÉL recorriendo las calles de Manhattan allá por la primavera de 1984. Una joya sólo de dimensiones Maradoneanas. Fiebre de sábado por la noche.



Qué hombre. pic.twitter.com/HVaSwF2Ncx — Pedre (@pedromsantoro) December 19, 2020

A gravação seria de 1984, dois anos antes de conquistar a Copa do Mundo, principal título na carreira de Maradona. Naquela época, poucos norte-americanos acompanhavam futebol. De acordo com o site 'TyC Sports', o ex-companheiro na seleção argentina, Claudio Borghi contou que esse não havia sido o primeiro passeio tranquilo pelos Estados Unidos.

Publicidade

"Eu fiz passeios com ele, e a única vez que o vi livre foi em Los Angeles, em 1985. Fomos jogar uma partida após um terremoto no México. Estávamos na frente do ginásio do Lakers e os americanos não assistiam muito futebol, não houve assédio. Nunca mais o vi tão livre".

Após ser pego no doping na Copa do Mundo de 1994, Maradona foi impedido de entrar nos Estados Unidos e nunca mais voltou ao país. Em 2018, o craque argentino tentou um visto para viajar a Miami para o julgamento de sua ex-mulher, Claudia Villafañe, mas foi negado.