Renata Fan Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 19:24

Rio - A apresentadora Renata Fan não conseguiu conter sua emoção durante o "Jogo Aberto" desta segunda-feira. Ao ver imagens da despedida de D'Alessandro do Internacional, no último sábado, a apresentadora não conseguiu segurar as lágrimas e teve uma crise de choro.

Publicidade

“Eu sempre falei que quando caiu, eu não choraria mais no programa. Mas é um choro bom esse, de reconhecimento. É tão complicado alguém ficar tantos anos em um clube e ser tão dedicado, ser tão merecedor, tão influenciador, tão forte, tão decisivo”, disse Renata, aos prantos.

“D’Alessandro fez uma história que, para ser repetida, vai demorar muito no Beira Rio. Foi uma despedida triste, mas ao mesmo tempo com a sensação de missão cumprida em relação a Inter e D’Alessandro”, finalizou.