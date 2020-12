Neymar sofreu entrada dura AFP

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 10:39

Rio - O Paris Saint Germain atualizou no seu site oficial a situação física de Neymar. O clube informa que o brasileiro só voltará aos gramados em janeiro.

Apesar da previsão, o clube não estipulou uma data exata para o retorno do craque ao campo.



"Neymar: seguindo o mecanismo de entorse do tornozelo esquerdo, há uma área de contusão óssea que continua sob cuidados. Seu retorno às competições está previsto para janeiro", informou o PSG.

Neymar sofreu uma entrada dura do, também brasileiro, Thiago Mendes, no confronto contra o Lyon, pelo Campeonato Francês. O atacante da seleção brasileiro se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo.