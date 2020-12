Musa do Corinthians, Paula Lima posa de Mamãe Noel sexy e faz pedido: "Desejo que me vejam como uma empreendedora e quero ser respeitada "

Rio - Musa do Corinthians, Paula Lima protagonizou um ensaio bem sensual vestida de Mamãe Noel sexy. Usando um biquíni vermelho e branco e gorro, para entrar no clima natalino, ela fez seu pedido ao Papai Noel.



"Além de saúde para o mundo inteiro, que possamos sair desse momento tão triste, desejo que me vejam como uma empreendedora e quero ser respeitada. Que me olhem como alguém que encontrou uma forma honesta de ganhar dinheiro. Não quero que me julguem, nem me falem palavras de baixo calão para mim nas redes sociais", pede a gata.



Musa do Corinthians em 2018 e destaque da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi em 2020, Paula passou a vender fotos e vídeos completamente nua pelo Instagram durante o distanciamento social.

