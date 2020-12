2019-07-20 - Na foto o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo, atualmente treina o time do Vasco Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 22/12/2020 14:37

Rio - O técnico Vanderlei Luxemburgo está curado da Covid-19. Através de suas redes sociais, ele anunciou que teve alta nesta terça-feira do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado há 11 dias.

Venci o Covid. pic.twitter.com/aR9FNKXgY2 — Vanderlei Luxemburgo (@vluxemburgo) December 22, 2020 "Estou indo para casa. Recebi alta, graças a Deus. Passei por essa, vencemos o vírus. Vara de marmelo. Enverga, mas não quebra", disse o treinador, ainda com a voz rouca.

Luxemburgo deu entrada no Sírio Libanês no dia 11 de dezembro, com quadro moderado. Segundo o hospital, não houve necessidade do uso de oxigênio. Foi a segunda vez que o treinador foi diagnosticado com a doença.