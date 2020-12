Jorge Jesus dirige o Benfica, time de melhor início em Portugal desde a década de 1980 Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 15:54

Rio - Atual campeão brasileiro, o técnico Jorge Jesus rasgou elogios ao futebol disputado no Brasil. Na opinião do Mister, o Brasileirão é mais forte que o Campeonato Inglês, apontado por muitos como a liga nacional mais disputada do mundo.

"Vim de um futebol com muitos jornalistas, vim do futebol mais evoluído do mundo. Campeões mundiais cinco vezes, os melhores jogadores do mundo… Se o Campeonato Brasileiro passasse aqui como o Inglês, iam ver qual é exatamente a competição mai forte do mundo", disse Jesus.



Jesus também lamentou a falta de torcida nos estádios e ponderou que isso tem afetado o nível do futebol praticado em todo o mundo.

"Retornei com a ideia de mudar a forma como olhamos para o futebol fora das quatro linhas. O que falta aqui? As pessoas, os torcedores, o futebol sem torcedores não é a mesma coisa. Os grandes times do mundo não estão jogando no mesmo nível, pois não têm fãs nas arquibancadas", complementou o treinador do Benfica.