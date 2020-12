Casagrande Reprodução

Rio - Casagrande repudiou os casos de racismo que têm ocorrido no futebol brasileiro. Nas redes sociais, ele manifestou apoio ao meia Gerson, do Flamengo, que disse ter ouvido de Juan Pablo Ramírez, do Bahia, "cala a boca, negro".

“O racismo é inaceitável e nós temos que lutar com todas as nossas forças para tirar esse preconceito da nossa sociedade. Democracia não existe com racismo. Aconteceu mais uma fala de ataque racista dentro do futebol. Isso acontece há muito tempo e com frequência. O fato novo é a coragem da denúncia. ‘Índio’ Ramírez, jogador do Bahia, falou para o Gerson, do Flamengo: ‘Cala a boca, negro’. Tem gente que vai falar: ‘Mas ele não é negro?’. Ele é negro, mas ele se chama Gerson. Ninguém fala ‘Cala a boca, branco”, escreveu Casão.

O ex-jogador também falou sobre o caso do menino Luiz Eduardo, de 11 anos.

“Há duas semanas, o garoto Luiz disse que o técnico adversário mandou marcar ‘aquele preto’. Mas ele não é preto? Mas chama Luiz e ninguém manda marcar o branco”, completou.