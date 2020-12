Brasileiro se apresenta ao técnico Tite na próxima semana Franck Fife/AFP

Por MH

Rio - Na véspera de natal, o jornal inglês “Guardian” divulgou o ranking final dos 100 melhores jogadores de 2020. O primeiro da lista foi o polonês Robert que também foi escolhido pela Fifa como o jogador o número um da temporada.

A lista também tem como semelhança as escolhas de Messi e Cristiano Ronaldo como segundo e terceiro lugar, respectivamente. Neymar, que foi nono colocado no The Best (premiação da Fifa), também figurou na mesma posição no ranking do Guardian.



A escolha do ranking do diário funciona da seguinte forma: o jornal pediu a 241 profissionais ligados ao futebol a fazer uma lista do 1º ao 40º. O primeiro ganhou 40 pontos, o segundo 39 e assim sucessivamente.